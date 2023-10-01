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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Рух
Кривбасс - Рух: обзор матча 01 октября 2023
Кривбасс
01.10.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Рух
42'
Х. Илич (П)
63'
В. Рунич
66'
Ю. Климчук (П)
68'
В. Рунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Рух
Замена
Ж. По
️️️️
Х. Илич
86'
85'
Желтая карточка
В. Роман
Желтая карточка
К. Приходько
81'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Д. Бизимана
70'
Замена
️️️️
М. Задерака
69'
68'
ГОЛ! 1:3!
В. Рунич
66'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Климчук
63'
ГОЛ! 1:1!
В. Рунич
63'
Замена
A. Plumain
️️️️
Э. Фернандо
54'
Замена
В. Рунич
️️️️
Р. Лях
Замена
К. Приходько
️️️️
М. Лунев
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Илич
42'
26'
Желтая карточка
Р. Лях
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
8
Джихад Бизимана
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Рух
73
Ростислав Лях
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Алексей Сыч
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
11
Никита Татарков
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
29
Ким Приходько
ОП
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
27
Роман Дебелко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
30
Таллес
АП
33
Марьян Мысык
АП
11
Илья Квасница
ЦФ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
3-3-3-1
30
Клищук
55
Стецков
13
Бескоровайный
25
Дибанго
11
Вакулко
23
Илич
8
Бизимана
10
Хомченовский
77
Понедельник
20
Задерака
14
Лунев
4-3-1-1-1
93
Роман
29
Дидык
92
Слюбик
73
Лях
20
Сапуга
35
Фернандо
5
Сыч
19
Пастух
70
Климчук
99
14
Лунев
29
Приходько
29
Приходько
14
Лунев
8
Бизимана
11
Татарков
11
Татарков
8
Бизимана
23
Илич
97
По
97
По
23
Илич
73
Лях
11
Рунич
11
Рунич
73
Лях
35
Фернандо
38
38
35
Фернандо
Остались в запасе
Кривбасс
Рух
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
79
Юрий Панькив
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
30
Таллес
АП
33
Марьян Мысык
АП
11
Илья Квасница
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
30
Таллес
АП
33
Марьян Мысык
АП
11
Илья Квасница
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Кривбасс - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
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