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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - ЛНЗ
Кривбасс - ЛНЗ: обзор матча 13 августа 2023
Кривбасс
13.08.2023, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
ЛНЗ
38'
Д. Бескоровайный
83'
М. Задерака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - ЛНЗ
Замена
В. Близниченко
️️️️
М. Задерака
87'
ГОЛ! 2:0!
М. Задерака
Пас отдал
Д. Хомченовский
83'
Замена
Р. Дебелко
️️️️
М. Лунев
80'
Замена
Ю. Вакулко
️️️️
О. Кожушко
80'
74'
Замена
Н. Ныч
️️️️
V. Khamelyuk
Замена
К. Приходько
️️️️
Д. Бизимана
65'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Х. Илич
65'
57'
Желтая карточка
Н. Муравский
57'
Замена
Г. Пасич
️️️️
А. Савин
56'
Замена
С. Шестаков
️️️️
В. Наумец
ГОЛ! 1:0!
Д. Бескоровайный
Пас отдал
Т. Стецков
38'
Желтая карточка
Д. Бескоровайный
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
17
Денис Норенков
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
77
Антон Савин
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
9
Максим Прядун
ЦФ
Главный тренер
Александр Ковпак
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
27
Роман Дебелко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
28
Serhii Kopyl
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
15
Назарий Ныч
ЦФ
3-2-3-2
30
Клищук
25
Дибанго
13
Бескоровайный
55
Стецков
8
Бизимана
23
Илич
10
Хомченовский
77
Понедельник
20
Задерака
14
Лунев
7
Кожушко
3-2-2-3
94
Пеньков
71
Лопыренок
34
Муравский
17
Норенков
77
Савин
27
18
Бойко
9
Наумец
9
Прядун
95
Стасюк
8
8
Бизимана
29
Приходько
29
Приходько
8
Бизимана
7
Кожушко
11
Вакулко
11
Вакулко
7
Кожушко
20
Задерака
7
Близниченко
7
Близниченко
20
Задерака
23
Илич
11
Татарков
11
Татарков
23
Илич
14
Лунев
27
Дебелко
27
Дебелко
14
Лунев
77
Савин
11
Пасич
11
Пасич
77
Савин
9
Наумец
7
Шестаков
7
Шестаков
9
Наумец
8
15
Ныч
15
Ныч
8
Остались в запасе
Кривбасс
ЛНЗ
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
72
Kirill Samoilenko
ВР
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
28
Serhii Kopyl
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Александр Ковпак
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
28
Serhii Kopyl
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Александр Ковпак
Статистика матча Кривбасс - ЛНЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
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