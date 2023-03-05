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    Самуэль - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Самуэль
    Фамилия Валенсио
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июня 1999 (23 года)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Шахтер 1:0 Металлист Украина. Премьер-лига, 20 тур
    01.04.2023 83' - 90' Металлист 0:0 Колос Украина. Премьер-лига, 19 тур
    17.03.2023 Был в запасе Металлист 0:0 Александрия Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:0 Металлист (Харьков)
    01.04.2023 83' -90' Металлист (Харьков) 0:0 Колос (Ковалевка)
    17.03.2023 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:0 Александрия (Александрия)
    11.03.2023 75' -90' Ингулец (Петрово) 2:1 Металлист (Харьков)
    05.03.2023 1' -46' Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
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