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    Даниил Ермолов - статистика

    #96 | Вратарь
    Имя Даниил
    Отчество Федорович
    Фамилия Ермолов
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 декабря 2000 (22 года)
    Рост 196
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Шахтер 1:0 Металлист Украина. Премьер-лига, 20 тур
    01.04.2023 1' - 90' Металлист 0:0 Колос Украина. Премьер-лига, 19 тур
    17.03.2023 1' - 90' Металлист 0:0 Александрия Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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