Даниил Ермолов - статистика
#96 | Вратарь
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Федорович
|Фамилия
|Ермолов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|196
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Федорович
|Фамилия
|Ермолов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 90'
|Шахтер
|1:0
|Металлист
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|01.04.2023
|1' - 90'
|Металлист
|0:0
|Колос
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|17.03.2023
|1' - 90'
|Металлист
|0:0
|Александрия
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|01.04.2023
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Колос (Ковалевка)
|17.03.2023
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|11.03.2023
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|05.03.2023
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)