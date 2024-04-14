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Пабло Морено
Статистика
Пабло Морено - статистика
Завершил карьеру
3 мая 2002 (24), Гранада
#24 | Нападающий
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
ФК Андорра
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 35 тур
ФК Андорра
0 : 2
14.04.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Эльденсе
0 : 2
06.04.2024
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
ФК Андорра
1 : 0
30.03.2024
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Картахена
1 : 0
23.03.2024
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
ФК Андорра
0 : 1
18.03.2024
Аморебьета
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Леванте
0 : 0
13.03.2024
ФК Андорра
67' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Уэска
2 : 0
08.03.2024
ФК Андорра
69' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
ФК Андорра
2 : 1
03.03.2024
Вальядолид
71' - 90'
83'
Испания. Сегунда, 27 тур
ФК Андорра
1 : 1
17.02.2024
Вильярреал Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Алькоркон
1 : 0
11.02.2024
ФК Андорра
75' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Тенерифе
0 : 0
03.02.2024
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
ФК Андорра
0 : 1
28.01.2024
Эльче
85' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Расинг
2 : 0
19.12.2023
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
ФК Андорра
1 : 1
16.12.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Эйбар
2 : 2
10.12.2023
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
ФК Андорра
1 : 0
03.12.2023
Уэска
46' - 90'
64'
Испания. Сегунда, 17 тур
Бургос
0 : 0
25.11.2023
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
2 : 0
28.10.2023
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
2 : 0
22.10.2023
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 0
15.10.2023
Алькоркон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Эльче
2 : 1
09.10.2023
ФК Андорра
1' - 62'
Испания. Сегунда, 9 тур
ФК Андорра
0 : 1
05.10.2023
Сарагоса
63' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Альбасете
3 : 1
30.09.2023
ФК Андорра
80' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
ФК Андорра
0 : 0
23.09.2023
Спортинг
73' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 0
18.09.2023
Овьедо
Был в запасе
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