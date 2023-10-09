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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - ФК Андорра
Эльче - ФК Андорра: обзор матча 09 октября 2023
Эльче
09.10.2023, понедельник, 20:00
Испания. Сегунда, 10 тур
2 : 1
Завершен
ФК Андорра
23'
О. Плано
88'
B. Garcés
63'
О. Шедлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - ФК Андорра
ГОЛ! 2:1!
B. Garcés
Пас отдал
Н. Кастро
88'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Л. Бланко
84'
Замена
Т. Моренте
️️️️
П. Бигас
84'
78'
Замена
Х. Лобете
️️️️
О. Шедлер
Замена
B. Garcés
️️️️
С. Леон
76'
Замена
М. Эль-Гезуани
️️️️
О. Плано
70'
Замена
С. Каррейра
️️️️
Хосан
69'
63'
ГОЛ! 1:1!
О. Шедлер
Пас отдал
М. Ньето
62'
Замена
М. Ньето
️️️️
П. Морено
46'
Замена
A. Pastor
️️️️
Д. Аленде
46'
Замена
Х. Марса
️️️️
M. Vila Garcia
ГОЛ! 1:0!
О. Плано
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
17
Хосан
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
8
Николас Кастро
АП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
18
Borja Garcés
ЦФ
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
3-2-1-3-1
8
Сан Роман
18
Клер
3
Бланко
6
Бигас
7
Фернандес Меркау
2
Гаспар
14
Фебас
10
Фидель
17
Хосан
20
Плано
11
Леон
3-4-1-2
1
2
Леаль
23
Аленде
15
14
18
Орельяна
21
20
7
Бенито
24
Морено
21
Шедлер
17
Хосан
5
Каррейра
5
Каррейра
17
Хосан
3
Бланко
8
Кастро
8
Кастро
3
Бланко
6
Бигас
20
Моренте
20
Моренте
6
Бигас
20
Плано
9
Эль-Гезуани
9
Эль-Гезуани
20
Плано
11
Леон
18
18
11
Леон
20
3
Марса
3
Марса
20
23
Аленде
5
5
23
Аленде
21
Шедлер
24
Лобете
24
Лобете
21
Шедлер
24
Морено
11
Ньето
11
Ньето
24
Морено
Остались в запасе
Эльче
ФК Андорра
13
Эдгар Бадия
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
13
Ойер
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
7
Alex Calvo
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
7
Alex Calvo
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча Эльче - ФК Андорра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
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