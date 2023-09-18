Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
ФК Андорра - Овьедо
ФК Андорра - Овьедо: обзор матча 18 сентября 2023
ФК Андорра
18.09.2023, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 0
Завершен
Овьедо
81'
Х. Лобете (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Овьедо
90'
+6
Замена
M. Sesé
️️️️
С. Коломбатто
Желтая карточка
A. Calvo
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
О. Луэнго
Замена
А. Орельяна
️️️️
С. Сампер
87'
Замена
А. Арройо
️️️️
Д. Аленде
87'
87'
Замена
П. де ла Фуэнте
️️️️
Х. Сеоане
86'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Д. Кальво
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Лобете
81'
79'
Вторая желтая
Луисми
Замена
Х. Лобете
️️️️
I. Gil
71'
Замена
М. Ньето
️️️️
И. Бенито
71'
Красная карточка
О. Шедлер
64'
Замена
A. Calvo
️️️️
L. Shabani
63'
34'
Желтая карточка
Луисми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Sergio Molina
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
20
Хайме Сеоане
ЦП
19
Луисми
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
21
Рубен Бовер
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
28
Mario Sesé
ЦФ
38
Masca
ЦФ
4-4-1-1
1
Мартин
2
Леаль
15
16
Пампин
23
Аленде
14
21
7
16
Сампер
7
Бенито
21
Шедлер
3-1-3-2-1
13
Роман
15
Луэнго
4
Костас
12
Кальво
11
Коломбатто
20
Сеоане
19
Луисми
10
17
Росада
23
Бретонес
17
Борха
23
Аленде
12
Арройо
12
Арройо
23
Аленде
16
Сампер
18
Орельяна
18
Орельяна
16
Сампер
21
24
Лобете
24
Лобете
21
7
Бенито
11
Ньето
11
Ньето
7
Бенито
7
7
7
7
12
Кальво
6
Суарес
6
Суарес
12
Кальво
20
Сеоане
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
20
Сеоане
11
Коломбатто
28
28
11
Коломбатто
Остались в запасе
ФК Андорра
Овьедо
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
21
Рубен Бовер
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
21
Рубен Бовер
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча ФК Андорра - Овьедо
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Новости команд
Все
ФК Андорра
Овьедо
Пике вступился за вратаря, после стыка с которым погиб испанский игрок
17 ноября
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
4 ноября
Пике вступился за вратаря, после стыка с которым погиб испанский игрок
17 ноября
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
4 ноября
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
4 ноября
5
Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+