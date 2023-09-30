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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - ФК Андорра
Альбасете - ФК Андорра: обзор матча 30 сентября 2023
Альбасете
30.09.2023, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 8 тур
3 : 1
Завершен
ФК Андорра
32'
М. Фустер
45'
Х. Сильва
90+2'
И. Марин
51'
А. Петха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - ФК Андорра
ГОЛ! 3:1!
И. Марин
Пас отдал
Л. Олаэчеа
90'
+2
Замена
J. Alonso
️️️️
Х. Сильва
81'
Замена
А. Родригес
️️️️
К. Исаак
81'
80'
Замена
П. Морено
️️️️
Х. Лобете
73'
Замена
I. Gil
️️️️
А. Петха
72'
Замена
А. Орельяна
️️️️
С. Сампер
Замена
M. Djetei
️️️️
А. Килес
72'
62'
Замена
О. Шедлер
️️️️
М. Ньето
Замена
И. Марин
️️️️
Д. Эскриче
62'
51'
ГОЛ! 2:1!
А. Петха
Пас отдал
М. Ньето
46'
Замена
M. Vila Garcia
️️️️
Х. Марса
ГОЛ! 2:0!
Х. Сильва
Пас отдал
А. Килес
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Фустер
Пас отдал
R. Rodriguez
32'
Желтая карточка
Л. Олаэчеа
20'
17'
Желтая карточка
С. Сампер
Желтая карточка
Х. Сильва
10'
4'
Желтая карточка
Х. Марса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
7
Alex Calvo
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
2
Mohammed Djetei
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
21
Рубен Бовер
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
1-2-5
13
Альтубе
33
Сильва
14
Фустер
14
Олаэчеа
14
15
5
7
9
Килес
4-3-3
1
Мартин
18
Петха
12
Арройо
15
3
Марса
21
16
Сампер
14
24
Лобете
11
Ньето
7
33
Сильва
17
17
33
Сильва
2
Исаак
22
Родригес
22
Родригес
2
Исаак
9
Килес
2
2
9
Килес
30
Эскриче
12
Марин
12
Марин
30
Эскриче
3
Марса
20
20
3
Марса
16
Сампер
18
Орельяна
18
Орельяна
16
Сампер
18
Петха
21
21
18
Петха
11
Ньето
21
Шедлер
21
Шедлер
11
Ньето
24
Лобете
24
Морено
24
Морено
24
Лобете
Остались в запасе
Альбасете
ФК Андорра
13
Bernabé Barragán
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
19
S. Shashoua
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
21
Рубен Бовер
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Остались в запасе
13
Bernabé Barragán
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
19
S. Shashoua
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
21
Рубен Бовер
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча Альбасете - ФК Андорра
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
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