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Видас Алундерис
Статистика
Видас Алундерис - статистика
Завершил карьеру
27 марта 1979 (47), Клайпеда
#14 | Защитник
185 см | 81 кг
Литва
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
15
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Cибирь
3 : 1
20.11.2012
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0 : 0
12.11.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Cибирь
2 : 0
06.11.2012
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Ротор
2 : 0
26.10.2012
Cибирь
1' - 90'
54'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
1 : 0
22.10.2012
Волгарь
1' - 90'
21'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо
1 : 1
15.10.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
0 : 0
08.10.2012
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
1 : 2
17.09.2012
Cибирь
1' - 90'
36'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Cибирь
1 : 3
10.09.2012
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Шинник
0 : 0
06.09.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 2
27.08.2012
Нефтехимик
1' - 90'
52'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Cибирь
0 : 1
17.08.2012
Уфа
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0 : 3
13.08.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
2 : 1
07.08.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
3 : 2
31.07.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
2 : 0
23.07.2012
Cибирь
1' - 90'
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