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    Видас Алундерис - статистика

    Защитник
    Имя Видас
    Фамилия Алундерис
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Клайпеда
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 марта 1979 (43 года)
    Рост 185
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 15 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 3:1 Балтика (Калининград)
    12.11.2012 1' -90' Химки (Химки) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    06.11.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:0 Сочи (Сочи)
    26.10.2012 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    54'
    22.10.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    21'
    15.10.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    08.10.2012 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    17.09.2012 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
    36'
    10.09.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:3 Урал (Екатеринбург)
    06.09.2012 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    27.08.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    52'
    17.08.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:1 Уфа (Уфа)
    13.08.2012 1' -90' Балтика (Калининград) 0:3 Сибирь (Новосибирск)
    07.08.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Химки (Химки)
    31.07.2012 1' -90' Сочи (Сочи) 3:2 Сибирь (Новосибирск)
    23.07.2012 1' -90' Томь (Томск) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
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