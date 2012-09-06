|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|15
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|3:1
|Балтика (Калининград)
|12.11.2012
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|06.11.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|26.10.2012
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|54'
|22.10.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|21'
|15.10.2012
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|08.10.2012
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|17.09.2012
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|36'
|10.09.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:3
|Урал (Екатеринбург)
|06.09.2012
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|27.08.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|52'
|17.08.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:1
|Уфа (Уфа)
|13.08.2012
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:3
|Сибирь (Новосибирск)
|07.08.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Химки (Химки)
|31.07.2012
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|23.07.2012
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)