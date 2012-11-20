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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Балтика
Cибирь - Балтика: обзор матча 20 ноября 2012
Cибирь
20.11.2012, вторник, 15:30
Россия. ФНЛ, 22 тур
3 : 1
Завершен
Балтика
10'
Е. Зиновьев
12'
Р. Пошкус
81'
Д. Скороходов
53'
В. Каленкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Балтика
88'
Замена
А. Сальников
️️️️
Д. Стоцкий
86'
Замена
Д. Ткебучава
️️️️
В. Левшин
Замена
А. Гладышев
️️️️
А. Ходырев
83'
ГОЛ! 3:1!
Д. Скороходов
81'
75'
Желтая карточка
В. Крючков
Замена
М. Бркляча
️️️️
И. Шевченко
72'
70'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Замена
А. Медведев
️️️️
Р. Пошкус
64'
62'
Желтая карточка
М. Вотинов
55'
Замена
Д. Джатиев
️️️️
В. Каленкович
53'
ГОЛ! 2:1!
В. Каленкович
Замена
Д. Скороходов
️️️️
Р. Беляев
46'
14'
Замена
В. Каленкович
️️️️
Д. Сысуев
ГОЛ! 2:0!
Р. Пошкус
12'
ГОЛ! 1:0!
Е. Зиновьев
10'
9'
Желтая карточка
Д. Сысуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
27
Сергей Игнатьев
ЛП
9
Давид Ткебучава
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
47
Андрей Сальников
ЦФ
3-4-3
78
Макаров
80
Климов
4
Халиуллин
21
Ходырев
14
Алундерис
24
Кульчий
8
Макаренко
52
Зиновьев
9
Пошкус
99
Шевченко
7
Беляев
3-2-2-1-2
88
Шелия
3
Плопа
81
Зимулька
55
Крючков
4
Рытов
89
Стоцкий
17
Зюзинс
8
Чиркин
32
Левшин
45
Вотинов
8
Сысуев
21
Ходырев
5
Гладышев
5
Гладышев
21
Ходырев
7
Беляев
32
Скороходов
32
Скороходов
7
Беляев
99
Шевченко
93
Бркляча
93
Бркляча
99
Шевченко
9
Пошкус
13
Медведев
13
Медведев
9
Пошкус
Каленкович
12
Джатиев
12
Джатиев
Каленкович
89
Стоцкий
47
Сальников
47
Сальников
89
Стоцкий
32
Левшин
9
Ткебучава
9
Ткебучава
32
Левшин
8
Сысуев
93
Каленкович
93
Каленкович
8
Сысуев
Остались в запасе
Cибирь
Балтика
25
Илья Трунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
27
Сергей Игнатьев
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Колинько
ВР
27
Сергей Игнатьев
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Cибирь - Балтика
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
РФЦ Заря
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