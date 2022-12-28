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    Дани Сантафе - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Дани
    Фамилия Сантафе
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июля 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 88' - 90' Астерас 1:1 Атромитос Греция. Суперлига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Астерас 1:1 ПАС Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 90' Астерас 2:2 ПАОК Греция. Суперлига, 22 тур
    15'
    Статистика по турнирам
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