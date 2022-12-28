Дани Сантафе - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Сантафе
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Сантафе
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|88' - 90'
|Астерас
|1:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|1:1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|15'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|88' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|18.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|13.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|15'
|05.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|30.01.2023
|1' -72'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|21.01.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|44'
|15.01.2023
|85' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|04.01.2023
|86' -90'
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|28.12.2022
|61' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:0
|Астерас (Триполис)