Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Астерас
ОФИ - Астерас: обзор матча 22 апреля 2023
ОФИ
22.04.2023, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Астерас
25'
С. Москера
40'
Х. Бартоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Астерас
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
90'
+2
89'
Желтая карточка
Х. Барралес
Замена
️️️️
С. Москера
85'
Замена
Н. Маринакис
️️️️
А. Диамантис
85'
Замена
L. Perea
️️️️
М. Мельядо
85'
85'
Замена
Сито
️️️️
Х. Бартоло
Желтая карточка
П. Вурос
70'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
67'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
М. Бакич
63'
40'
ГОЛ! 1:1!
Х. Бартоло
Пас отдал
Х. Регис
39'
Желтая карточка
В. Иглесиас
ГОЛ! 1:0!
С. Москера
Пас отдал
М. Бакич
25'
Желтая карточка
М. Мельядо
20'
Замена
С. Москера
️️️️
Д. Тораль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
7
Лео Тилика
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ОФИ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
6
Luis Perea
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Астерас
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
4-1-4-1
35
Мандас
2
Вурос
15
Диамантис
64
Ларссон
58
Пасалидис
29
Мельядо
88
Бакич
4
Тораринссон
21
Тораль
10
Диуссе
12
Дико
4-2-3-1
99
Цифцис
2
Кармона
19
Кастаньо
18
Атьенца
24
Альварес
17
Иглесиас
8
Мунафо
7
Тилика
20
Регис
7
Бартоло
9
Барралес
15
Диамантис
4
Маринакис
4
Маринакис
15
Диамантис
29
Мельядо
6
6
29
Мельядо
21
Тораль
33
Москера
33
Москера
21
Тораль
88
Бакич
10
Нейра
10
Нейра
88
Бакич
7
Бартоло
40
Сито
40
Сито
7
Бартоло
Остались в запасе
ОФИ
Астерас
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
27
Луис Феллипе
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
27
Луис Феллипе
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Остались в запасе
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча ОФИ - Астерас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
Новости команд
Все
ОФИ
Астерас
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+