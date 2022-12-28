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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Астерас
Олимпиакос - Астерас: обзор матча 28 декабря 2022
Олимпиакос
28.12.2022, среда, 19:00
Греция. Суперлига, 15 тур
5 : 0
Завершен
Астерас
4'
П. Бьель
35'
Х. Родригес
68'
С. Бакамбу
84'
Г. Родригеш
90+1'
Г. Масурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Астерас
ГОЛ! 5:0!
Г. Масурас
Пас отдал
Г. Родригеш
90'
+1
Желтая карточка
Д. Самассеку
86'
ГОЛ! 4:0!
Г. Родригеш
84'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Я. М'Вила
80'
Желтая карточка
Я. М'Вила
79'
72'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Х. Барралес
Замена
Г. Масурас
️️️️
Х. Родригес
72'
71'
Желтая карточка
Х. Регис
Замена
Марсело
️️️️
О. Рябчук
71'
ГОЛ! 3:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Х. Родригес
68'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
К. Фортунис
63'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Ю. Эль-Араби
63'
61'
Замена
Д. Сантафе
️️️️
Х. Тасулис
50'
Желтая карточка
Д. Кармона
46'
Замена
М. Гардавски
️️️️
Х. Бартоло
ГОЛ! 2:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Х. Ин Бом
35'
ГОЛ! 1:0!
П. Бьель
Пас отдал
К. Фортунис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
23
Хамес Родригес
АП
16
Пеп Бьель
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
28
Хуан Домингес
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
20
Хеск Регис
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Марсело
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
27
Giorgos Prountzos
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
3-2-1-3-1
1
Пасхалакис
5
Рябчук
19
Папастатопулос
14
Андруцос
5
Ндой
6
М'Вила
16
Ин Бом
7
Фортунис
16
Бьель
23
Родригес
19
Эль-Араби
3-2-1-3-1
1
Пападопулос
87
Жуканович
19
Кастаньо
3
Тасулис
2
Кармона
24
Альварес
28
Домингес
20
Регис
7
Тилика
7
Бартоло
9
Барралес
5
Рябчук
12
Марсело
12
Марсело
5
Рябчук
6
М'Вила
18
Самассеку
18
Самассеку
6
М'Вила
23
Родригес
7
Масурас
7
Масурас
23
Родригес
7
Фортунис
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Фортунис
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
7
Бартоло
25
Гардавски
25
Гардавски
7
Бартоло
3
Тасулис
14
Сантафе
14
Сантафе
3
Тасулис
9
Барралес
18
Бертольо
18
Бертольо
9
Барралес
Остались в запасе
Олимпиакос
Астерас
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
99
Антонис Цифцис
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
27
Giorgos Prountzos
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
27
Giorgos Prountzos
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Олимпиакос - Астерас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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