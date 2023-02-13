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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ПАОК
Астерас - ПАОК: обзор матча 13 февраля 2023
Астерас
13.02.2023, понедельник, 19:00
Греция. Суперлига, 22 тур
2 : 2
Завершен
ПАОК
90+1'
Сито
90+4'
П. Атьенца
6'
И. Насберг
82'
Брэндон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - ПАОК
ГОЛ! 2:2!
П. Атьенца
Пас отдал
Х. Тасулис
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Живкович
ГОЛ! 1:2!
Сито
Пас отдал
Х. Регис
90'
+1
88'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Д. Аугусто
88'
Замена
Т. Кедзиора
️️️️
Ж. Састре
Замена
Х. Тасулис
️️️️
Ф. Альварес
87'
82'
ГОЛ! 0:2!
Брэндон
Пас отдал
Р. Соареш
77'
Замена
Тайсон
️️️️
А. Живкович
68'
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
63'
Желтая карточка
И. Насберг
Желтая карточка
Д. Сантафе
15'
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Насберг
Пас отдал
Н. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
14
Дани Сантафе
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
20
Хеск Регис
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Христос Тасулис
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
27
Giorgos Prountzos
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
ПАОК
1
Христос Талихманидис
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
22
Филипе Соареш
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пападопулос
18
Атьенца
19
Кастаньо
69
Алагбе
24
Альварес
22
Гарсия
14
Сантафе
40
Сито
23
Риера
20
Регис
9
Барралес
4-3-2-1
12
Живкович
25
Састре
37
Насберг
15
Ингасон
55
Соареш
22
Шваб
8
Аугусто
14
Живкович
7
Нарей
45
Константелиас
7
Оливейра
24
Альварес
3
Тасулис
3
Тасулис
24
Альварес
25
Гардавски
25
Гардавски
25
Састре
94
Кедзиора
94
Кедзиора
25
Састре
8
Аугусто
22
Соареш
22
Соареш
8
Аугусто
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
14
Живкович
11
Тайсон
11
Тайсон
14
Живкович
Остались в запасе
Астерас
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
27
Giorgos Prountzos
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
1
Христос Талихманидис
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
27
Giorgos Prountzos
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Остались в запасе
1
Христос Талихманидис
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Астерас - ПАОК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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