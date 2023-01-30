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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Панатинаикос
Астерас - Панатинаикос: обзор матча 30 января 2023
Астерас
30.01.2023, понедельник, 22:00
Греция. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
80'
Х. Бартоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Панатинаикос
Желтая карточка
В. Иглесиас
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Бертольо
90'
+2
Замена
️️️️
Сито
90'
+2
82'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
С. Паласиос
ГОЛ! 1:0!
Х. Бартоло
80'
Желтая карточка
Сито
76'
Желтая карточка
Х. Бартоло
74'
74'
Замена
Э. Цокай
️️️️
А. Гнезда Черин
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Д. Сантафе
72'
68'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Бернард
67'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
М. Гардавски
55'
Желтая карточка
Х. Барралес
52'
Желтая карточка
М. Гардавски
49'
33'
Вторая желтая
Д. Курбелис
27'
Желтая карточка
Д. Курбелис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
18
Факундо Бертольо
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
27
Хуанкар
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
4-3-2-1
1
Пападопулос
24
Альварес
18
Атьенца
19
Кастаньо
2
Кармона
25
Гардавски
14
Сантафе
17
Иглесиас
40
Сито
20
Регис
9
Барралес
4-3-2-1
91
Бриноли
13
Вагианнидис
4
Шенкевельд
31
Шарлия
27
Пухач
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
21
Перес
34
Паласиос
11
Бернард
99
Шпорар
25
Гардавски
18
Бертольо
18
Бертольо
25
Гардавски
14
Сантафе
7
Бартоло
7
Бартоло
14
Сантафе
22
Гнезда Черин
6
Цокай
6
Цокай
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
34
Паласиос
11
Бернард
7
Мансини
7
Мансини
11
Бернард
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
Остались в запасе
Астерас
Панатинаикос
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
23
Адриан Риера
ПВ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
23
Адриан Риера
ПВ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦФ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Астерас - Панатинаикос
6
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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