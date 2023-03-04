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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Атромитос
Астерас - Атромитос: обзор матча 04 марта 2023
Астерас
04.03.2023, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
51'
Э. Жуканович
23'
Г. Робай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Атромитос
90'
Желтая карточка
А. Камара
Замена
Д. Сантафе
️️️️
Сито
88'
Замена
G. Prountzos
️️️️
Х. Мунафо
88'
Желтая карточка
Х. Мунафо
78'
74'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
А. Кюн
74'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Д. Ротариу
74'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Кьяртанссон
67'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Э. Гонсалес
66'
Желтая карточка
С. Струнгис
ГОЛ! 1:1!
Э. Жуканович
51'
Желтая карточка
П. Атьенца
49'
23'
ГОЛ! 0:1!
Г. Робай
Пас отдал
Э. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Эдер Гонсалес
ОП
20
Агуибу Камара
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
27
Giorgos Prountzos
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
39
Ilias Panagiotis Christopoulos
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Атромитос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пападопулос
18
Атьенца
87
Жуканович
69
Алагбе
24
Альварес
22
Гарсия
77
8
Мунафо
40
Сито
23
Риера
9
Барралес
4-1-1-2-2
1
28
Кечрида
5
Хацисаяс
4
Струнгис
28
Де Бок
10
Гонсалес
30
Кюн
7
Ротариу
20
Камара
9
Кьяртанссон
9
Робай
8
Мунафо
27
27
8
Мунафо
40
Сито
14
Сантафе
14
Сантафе
40
Сито
30
Кюн
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
30
Кюн
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
10
Гонсалес
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
7
Ротариу
14
Клонаридис
14
Клонаридис
7
Ротариу
Остались в запасе
Астерас
Атромитос
99
Антонис Цифцис
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
39
Ilias Panagiotis Christopoulos
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
39
Ilias Panagiotis Christopoulos
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Астерас - Атромитос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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