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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ПАС Ламия
Астерас - ПАС Ламия: обзор матча 29 апреля 2023
Астерас
29.04.2023, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - ПАС Ламия
89'
Желтая карточка
Г. Манусос
88'
Желтая карточка
К. Станко
87'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
В. Сливка
87'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
К. Нуньес
Замена
Сито
️️️️
Х. Бартоло
76'
68'
Замена
К. Станко
️️️️
Ф. Цандарис
68'
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
Р. Мартинес
Желтая карточка
Х. Мунафо
57'
52'
Желтая карточка
J. Medina
20'
Замена
Г. Манусос
️️️️
Н. Вергос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
8
Хуан Мунафо
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
7
Лео Тилика
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
8
Фанис Цандарис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
9
Jeison Medina
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
ПАС Ламия
1
Athanasios Garavelis
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
16
Данни Бехарано
ЦП
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
4-2-3-1
99
Цифцис
24
Альварес
18
Атьенца
19
Кастаньо
22
Гарсия
8
Мунафо
17
Иглесиас
7
Бартоло
20
Регис
7
Тилика
9
Барралес
4-2-2-2
55
Кошелев
5
14
Пападопулос
2
Симон
23
Абанда
8
Цандарис
14
Сливка
11
Нуньес
11
Мартинес
9
Вергос
9
7
Бартоло
40
Сито
40
Сито
7
Бартоло
11
Мартинес
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
11
Мартинес
8
Цандарис
27
Станко
27
Станко
8
Цандарис
14
Сливка
16
Бехарано
16
Бехарано
14
Сливка
11
Нуньес
45
45
11
Нуньес
9
Вергос
9
Манусос
9
Манусос
9
Вергос
Остались в запасе
Астерас
ПАС Ламия
1
Никос Пападопулос
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
1
Athanasios Garavelis
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Остались в запасе
1
Athanasios Garavelis
ВР
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Астерас - ПАС Ламия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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