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    Александрос Лолис - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Александрос
    Фамилия Лолис
    Команда ПАС
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 73' - 90' ПАС 0:1 Волос Греция. Суперлига, 25 тур
    25.02.2023 1' - 58' ПАС 0:0 ПАОК Греция. Суперлига, 24 тур
    54'
    18.02.2023 Был в запасе Астерас 1:1 ПАС Греция. Суперлига, 23 тур
    11.02.2023 45' - 90' ПАС 0:0 Ионикос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 73' -90' ПАС (Яннина) 0:1 Волос (Волос)
    25.02.2023 1' -58' ПАС (Яннина) 0:0 ПАОК (Салоники)
    54'
    18.02.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:1 ПАС (Яннина)
    11.02.2023 45' -90' ПАС (Яннина) 0:0 Ионикос (Никея)
    04.02.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС (Яннина)
    28.01.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 1:1 Атромитос (Перистери)
    20.01.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС (Яннина)
    07.01.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:3 ПАС (Яннина)
    05.11.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 ПАС (Яннина)
    31.10.2022 55' -90' ПАС (Яннина) 2:1 Астерас (Триполис)
    23.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    16.10.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    10.10.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:1 ПАС (Яннина)
    03.10.2022 81' -90' ПАС (Яннина) 1:4 Панетоликос (Агринио)
    27.08.2022 70' -90' ПАС (Яннина) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    21.08.2022 1' -61' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС (Яннина)
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