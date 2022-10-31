Александрос Лолис - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Александрос
|Фамилия
|Лолис
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Александрос
|Фамилия
|Лолис
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|73' - 90'
|ПАС
|0:1
|Волос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 58'
|ПАС
|0:0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|54'
|18.02.2023
|Был в запасе
|Астерас
|1:1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 23 тур
|11.02.2023
|45' - 90'
|ПАС
|0:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|73' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|25.02.2023
|1' -58'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|54'
|18.02.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|11.02.2023
|45' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|28.01.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|20.01.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:3
|ПАС (Яннина)
|05.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|31.10.2022
|55' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|16.10.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|03.10.2022
|81' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|27.08.2022
|70' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|21.08.2022
|1' -61'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)