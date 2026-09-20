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Кипр. Первый дивизион
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Олимпиакос Никосия
Александрос Лолис
Статистика
€ 200 тыс
Александрос Лолис - статистика
Олимпиакос Никосия
5 сентября 2002 (24)
#11 | Нападающий
180 см
Греция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония Арадипу
1 : 1
20.09.2026
Олимпиакос Никосия
55' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
13.09.2026
Омония 29-го мая
34' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Греция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАС
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 16 тур
Панатинаикос
2 : 0
03.01.2024
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 15 тур
ПАС
0 : 0
21.12.2023
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
ПАС
0 : 1
26.11.2023
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
ОФИ
1 : 1
11.11.2023
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 3
01.10.2023
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
3 : 2
28.09.2023
ПАС
66' - 90'
78'
Греция. Суперлига, 5 тур
ПАС
1 : 3
24.09.2023
ПАОК
75' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
2 : 2
17.09.2023
ПАС
Был в запасе
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