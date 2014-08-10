Антон Козлов - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Вес
|76
|Имя
|Антон
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2014
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|18.11.2014
|90' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:2
|Сибирь (Новосибирск)
|14.11.2014
|90' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|09.11.2014
|63' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Тосно (Тосно)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|19.10.2014
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|11.10.2014
|75' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|30.09.2014
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|24.08.2014
|46' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|10.08.2014
|61' -90'
|Анжи (Махачкала)
|5:1
|Сочи (Сочи)
|03.08.2014
|19' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|27.07.2014
|68' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|19.07.2014
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|12.07.2014
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|06.07.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Томь (Томск)