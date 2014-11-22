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Антон Козлов
Статистика
Антон Козлов - статистика
Завершил карьеру
2 июня 1988 (38)
#44 | Полузащитник
179 см | 76 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
2 : 1
22.11.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
2 : 2
18.11.2014
Cибирь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0 : 0
14.11.2014
Сочи
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
1 : 3
09.11.2014
Тосно
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1 : 0
25.10.2014
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
19.10.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
0 : 2
11.10.2014
Луч
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сочи
1 : 0
30.09.2014
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Волга
0 : 0
24.08.2014
Сочи
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Анжи
5 : 1
10.08.2014
Сочи
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
1 : 1
03.08.2014
Шинник
19' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Cибирь
0 : 0
27.07.2014
Сочи
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0 : 1
19.07.2014
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
2 : 1
12.07.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
0 : 1
06.07.2014
Томь
1' - 90'
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