Эмилио Керер - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Эмилио
|Фамилия
|Керер
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Эмилио
|Фамилия
|Керер
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эйпен
|2:2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|81' - 90'
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|19.02.2023
|81' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|72' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|07.01.2023
|81' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|23.12.2022
|67' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2022
|88' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.10.2022
|78' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|21.10.2022
|70' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|90'
|18.10.2022
|80' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|13.08.2022
|64' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Мехелен (Мехелен)