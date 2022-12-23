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    Эмилио Керер - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Эмилио
    Фамилия Керер
    Команда Серкль Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 марта 2002 (20 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Эйпен 2:2 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 81' - 90' Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли 0:0 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серкль Брюгге 9 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 2:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    19.02.2023 81' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    10.02.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2023 72' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
    29.01.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 3:2 Гент (Гент)
    21.01.2023 Был в запасе Остенде (Остенде) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    18.01.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    15.01.2023 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    07.01.2023 81' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    23.12.2022 67' -90' Мехелен (Мехелен) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    05.11.2022 88' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    29.10.2022 78' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    21.10.2022 70' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    90'
    18.10.2022 80' -90' Серен (Серен) 0:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    15.10.2022 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 5:1 Эйпен (Эйпен)
    13.08.2022 64' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:0 Мехелен (Мехелен)
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