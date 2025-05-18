Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Эмилио Керер - статистика

Ингольштадт
20 марта 2002 (24)
#44 | Нападающий
177 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виллем II
24
1
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
НАК Бреда
1 : 1
18.05.2025
Виллем II
1' - 73'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Виллем II
1 : 2
14.05.2025
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Виллем II
1 : 2
09.05.2025
Хераклес
1' - 83'
51'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НЕК
1 : 1
03.05.2025
Виллем II
1' - 82'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 0
27.04.2025
Виллем II
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Виллем II
1 : 2
13.04.2025
Аякс
1' - 90'
41'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
3 : 1
04.04.2025
Виллем II
46' - 90'
75'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
0 : 2
29.03.2025
Алмере Сити
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
16.03.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Виллем II
2 : 3
09.03.2025
Утрехт
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Спарта
4 : 0
02.03.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Виллем II
1 : 3
15.02.2025
Гронинген
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
ПСВ
1 : 1
08.02.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Виллем II
0 : 2
02.02.2025
АЗ Алкмаар
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
26.01.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Виллем II
1 : 1
18.01.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Твенте
6 : 2
12.01.2025
Виллем II
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Виллем II
4 : 1
22.12.2024
НЕК
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Зволле
0 : 1
13.12.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
1 : 2
08.12.2024
Херенвен
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
2 : 0
30.11.2024
Виллем II
1' - 62'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Виллем II
2 : 2
24.11.2024
НАК Бреда
1' - 74'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
10.11.2024
Виллем II
1' - 88'
41'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Виллем II
0 : 1
02.11.2024
Твенте
33' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Аякс
1 : 0
27.10.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Виллем II
0 : 0
20.10.2024
Фортуна
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Алмере Сити
0 : 1
04.10.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Виллем II
0 : 2
28.09.2024
ПСВ
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Утрехт
3 : 2
21.09.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Виллем II
3 : 0
15.09.2024
РКС Ваалвейк
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Виллем II
1 : 2
31.08.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
1 : 1
25.08.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Виллем II
2 : 0
18.08.2024
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фейеноорд
1 : 1
10.08.2024
Виллем II
81' - 90'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+