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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - НАК Бреда
Виллем II - НАК Бреда: обзор матча 24 ноября 2024
Виллем II
24.11.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
2 : 2
Завершен
НАК Бреда
61'
Й. Босх
90+8'
Ж. Бокила (П)
31'
Л. Сауэр
53'
Л. Граймль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - НАК Бреда
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Бокила
90'
+8
90'
+1
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
Желтая карточка
Ж. Бокила
89'
Замена
П. Йостен
️️️️
Э. Керер
74'
74'
Замена
Д. Яношек
️️️️
К. Леманс
73'
Замена
C. Staring
️️️️
Ф. Йенсен
Желтая карточка
М. Тирпа
66'
65'
Замена
К. Косторц
️️️️
E. Már Ómarsson
65'
Замена
Т. Конголо
️️️️
М. Гарбетт
Замена
R. Nizet
️️️️
Р. Тоур Сигургейрссон
63'
Замена
А. Лахкар
️️️️
Б. Ламберт
63'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
К. Ваэзен
63'
Желтая карточка
К. Ваэзен
62'
ГОЛ! 1:2!
Й. Босх
61'
53'
ГОЛ! 0:2!
Л. Граймль
Пас отдал
Я. Ван ден Берг
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сауэр
Пас отдал
М. Балар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
2
Бойд Лукассен
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
12
Бой Кемпер
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Виллем II
4
Erik Schouten
ЦЗ
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
34
Амин Лахкар
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
НАК Бреда
1
Roy Kortsmit
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
77
Сана Фернандеш
ЛВ
11
Рауль Паула
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
99
Каспер Косторц
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
18
Adam Kaied
ЦФ
4-3-1-2
1
Дидийон
25
Тирпа
33
Сент-Джаго
35
Ламберт
6
Бехоунек
21
Сигургейрссон
5
Босх
10
Мервелд
14
Сандра
44
Керер
17
Ваэзен
1-5-2-2
31
12
Граймль
16
Балар
28
Гарбетт
8
Леманс
28
9
Йенсен
2
Лукассен
44
Сауэр
12
Кемпер
5
Ван ден Берг
21
Сигургейрссон
18
18
21
Сигургейрссон
35
Ламберт
34
Лахкар
34
Лахкар
35
Ламберт
17
Ваэзен
18
Бокила
18
Бокила
17
Ваэзен
44
Керер
17
Йостен
17
Йостен
44
Керер
28
Гарбетт
5
Конголо
5
Конголо
28
Гарбетт
8
Леманс
39
Яношек
39
Яношек
8
Леманс
28
99
Косторц
99
Косторц
28
9
Йенсен
6
6
9
Йенсен
Остались в запасе
Виллем II
НАК Бреда
4
Erik Schouten
ЦЗ
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
7
Ник Додеман
ПВ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
1
Roy Kortsmit
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
11
Рауль Паула
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
17
Рой Куйперс
ПВ
18
Adam Kaied
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Остались в запасе
4
Erik Schouten
ЦЗ
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
7
Ник Додеман
ПВ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
Остались в запасе
1
Roy Kortsmit
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
11
Рауль Паула
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
17
Рой Куйперс
ПВ
18
Adam Kaied
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Стейн Вревен
Статистика матча Виллем II - НАК Бреда
3
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
7
6
Офсайды
0
2
Количество передач
503
305
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.89
1.38
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Koning Willem II Stadion, Tilburg
Новости команд
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