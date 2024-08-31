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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Спарта
Виллем II - Спарта: обзор матча 31 августа 2024
Виллем II
31.08.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
1 : 2
Завершен
Спарта
84'
С. Сандра
48'
П. Клемент
89'
К. Негли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - Спарта
90'
+6
Желтая карточка
Р. Мейсен
90'
+6
Замена
С. Бакари
️️️️
К. Негли
90'
+6
Замена
M. Young
️️️️
Р. Мейсен
89'
ГОЛ! 1:2!
К. Негли
Пас отдал
Ю. Бас
ГОЛ! 1:1!
С. Сандра
84'
80'
Замена
Д. Китолано
️️️️
А. Верскуерен
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Й. Босх
80'
77'
Желтая карточка
Д. Китолано
Замена
А. Абдирахман Ахмед
️️️️
Н. Додеман
72'
Замена
R. Nizet
️️️️
Р. Тоур Сигургейрссон
72'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
А. Лахкар
72'
69'
Желтая карточка
Д. ван дер Куст
55'
Желтая карточка
B. Reith
48'
ГОЛ! 0:1!
П. Клемент
Желтая карточка
Й. Босх
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
34
Амин Лахкар
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Пелле Клемент
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Виллем II
35
Борис Ламберт
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
22
Per van Loon
ЦП
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
Спарта
30
Dylan Tevreden
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
3-4-2-1
1
Дидийон
6
Бехоунек
25
Тирпа
33
Сент-Джаго
34
Лахкар
5
Босх
21
Сигургейрссон
10
Мервелд
14
Сандра
7
Додеман
17
Ваэзен
4-2-1-3
1
Олий
3
Мейсен
44
Эрдхуйзен
2
5
ван дер Куст
24
Клемент
24
Верскуерен
6
Бас
9
Лауритсен
10
10
Негли
34
Лахкар
35
Ламберт
35
Ламберт
34
Лахкар
21
Сигургейрссон
18
18
21
Сигургейрссон
7
Додеман
7
Ахмед
7
Ахмед
7
Додеман
5
Босх
18
Бокила
18
Бокила
5
Босх
3
Мейсен
3
3
3
Мейсен
10
Негли
2
Бакари
2
Бакари
10
Негли
24
Верскуерен
16
Китолано
16
Китолано
24
Верскуерен
Остались в запасе
Виллем II
Спарта
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
30
Dylan Tevreden
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
Остались в запасе
30
Dylan Tevreden
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Статистика матча Виллем II - Спарта
1
4
Владение мячом %
12
88
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Количество передач
3
22
Точность передач %
0
86
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Koning Willem II Stadion, Tilburg
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