Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Виллем II
Гронинген - Виллем II: обзор матча 30 ноября 2024
Гронинген
30.11.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
2 : 0
Завершен
Виллем II
32'
Т. Остинг
59'
С. Ресинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Виллем II
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Т. Остинг
90'
87'
Замена
K. Razak
️️️️
Р. Мервелд
74'
Замена
Р. Тоур Сигургейрссон
️️️️
R. Nizet
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Л. Валенте
74'
Замена
R. Postema
️️️️
Т. ван Берген
66'
62'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
К. Ваэзен
62'
Замена
П. Йостен
️️️️
Э. Керер
62'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
А. Лахкар
ГОЛ! 2:0!
С. Ресинк
Пас отдал
М. Персман
59'
Желтая карточка
Т. ван Берген
55'
ГОЛ! 1:0!
Т. Остинг
Пас отдал
Л. Валенте
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
25
Тейс Остинг
АП
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
34
Амин Лахкар
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Гронинген
21
Hidde Jurjus
ВР
24
Dirk Baron
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
17
David van der Werff
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
11
Noam Emeran
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
Виллем II
4
Erik Schouten
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
19
Uriel van Aalst
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
4-3-2-1
1
Вессен
5
Ренте
3
Блокзийл
14
43
Персман
10
Бакуна
6
Ресинк
8
Хове
25
Остинг
10
Валенте
26
ван Берген
4-3-1-2
1
Дидийон
18
6
Бехоунек
33
Сент-Джаго
25
Тирпа
34
Лахкар
5
Босх
10
Мервелд
14
Сандра
17
Ваэзен
44
Керер
10
Валенте
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
10
Валенте
25
Остинг
9
Виллумссон
9
Виллумссон
25
Остинг
26
ван Берген
11
11
26
ван Берген
34
Лахкар
35
Ламберт
35
Ламберт
34
Лахкар
18
21
Сигургейрссон
21
Сигургейрссон
18
17
Ваэзен
18
Бокила
18
Бокила
17
Ваэзен
44
Керер
17
Йостен
17
Йостен
44
Керер
10
Мервелд
35
35
10
Мервелд
Остались в запасе
Гронинген
Виллем II
21
Hidde Jurjus
ВР
24
Dirk Baron
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
17
David van der Werff
ЦП
7
Руй Мендеш
ПВ
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
4
Erik Schouten
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
19
Uriel van Aalst
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
21
Hidde Jurjus
ВР
24
Dirk Baron
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
17
David van der Werff
ЦП
7
Руй Мендеш
ПВ
11
Noam Emeran
ЦФ
Остались в запасе
4
Erik Schouten
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
19
Uriel van Aalst
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Гронинген - Виллем II
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
7
7
Офсайды
2
2
Количество передач
492
506
Сейвы
2
5
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1
0.31
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Информация о матче
Главный судья:
Marc Nagtegaal, Netherlands
Стадион:
Hitachi Capital Mobility Stadium, Groningen
Новости команд
Все
Гронинген
Виллем II
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+