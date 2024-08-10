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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Виллем II
Фейеноорд - Виллем II: обзор матча 10 августа 2024
Фейеноорд
10.08.2024, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
1 : 1
Завершен
Виллем II
12'
А. Миламбо
82'
К. Ваэзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Виллем II
90'
+2
Желтая карточка
V. Vermeulen
90'
Желтая карточка
J. Mathijsen
90'
Замена
J. Mathijsen
️️️️
К. Ваэзен
82'
ГОЛ! 1:1!
К. Ваэзен
Пас отдал
Р. Бехоунек
82'
Замена
V. Vermeulen
️️️️
М. Тирпа
81'
Замена
Э. Керер
️️️️
Н. Додеман
81'
Замена
R. Nizet
️️️️
Р. Тоур Сигургейрссон
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Б. Ньивкоп
79'
74'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Й. Босх
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
73'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
72'
Замена
К. Тимбер
️️️️
А. Миламбо
61'
Замена
А. Хадж Мусса
️️️️
Л. Иванушец
61'
53'
Желтая карточка
К. Ваэзен
50'
Желтая карточка
А. Лахкар
ГОЛ! 1:0!
А. Миламбо
Пас отдал
С. Хименес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
(К)
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
34
Амин Лахкар
ЦП
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Виллем II
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Rob Nizet
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
10
Max de Waal
ЦП
27
Dani Mathieu
ЦП
22
Per van Loon
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
4-2-3-1
1
Велленройтер
15
Лопес
3
Белен
17
Ганцко
2
Гертрейда
2
Ньивкоп
6
Зерруки
14
Пайшао
17
Иванушец
17
Миламбо
29
Хименес
3-4-2-1
1
Дидийон
6
Бехоунек
33
Сент-Джаго
25
Тирпа
34
Лахкар
21
Сигургейрссон
10
Мервелд
5
Босх
7
Додеман
14
Сандра
17
Ваэзен
2
Ньивкоп
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Ньивкоп
17
Миламбо
23
Тимбер
23
Тимбер
17
Миламбо
17
Иванушец
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
17
Иванушец
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
21
Сигургейрссон
18
18
21
Сигургейрссон
25
Тирпа
20
20
25
Тирпа
17
Ваэзен
14
14
17
Ваэзен
5
Босх
18
Бокила
18
Бокила
5
Босх
7
Додеман
44
Керер
44
Керер
7
Додеман
Остались в запасе
Фейеноорд
Виллем II
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
22
Джошуа Смитс
ВР
10
Max de Waal
ЦП
27
Dani Mathieu
ЦП
22
Per van Loon
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
10
Max de Waal
ЦП
27
Dani Mathieu
ЦП
22
Per van Loon
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Фейеноорд - Виллем II
1
4
Всего ударов по воротам
21
2
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
14
3
Нарушения
8
20
Офсайды
0
3
Количество передач
602
238
Сейвы
0
7
Точность передач %
87
67
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.17
Матчи команд
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Фейеноорд
- : -
29.11.2026
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Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Де Кейп
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