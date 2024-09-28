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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - ПСВ
Виллем II - ПСВ: обзор матча 28 сентября 2024
Виллем II
28.09.2024, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
0 : 2
Завершен
ПСВ
49'
Р. Пепи
64'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - ПСВ
Замена
M. Pivas
️️️️
Р. Бехоунек
90'
Замена
R. Nizet
️️️️
Р. Тоур Сигургейрссон
90'
Замена
Э. Керер
️️️️
Й. Босх
75'
71'
Замена
А. Бабади
️️️️
Д. Верман
Замена
А. Абдирахман Ахмед
️️️️
Н. Додеман
65'
65'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
И. Перишич
65'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Г. Тил
64'
ГОЛ! 0:2!
Р. Пепи
Пас отдал
Р. Карсдорп
59'
Желтая карточка
И. Перишич
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. Пепи
Пас отдал
Д. Верман
46'
Замена
Н. Ланг
️️️️
М. Тилльман
46'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
М. Жуниор
Желтая карточка
Р. Тоур Сигургейрссон
35'
27'
Желтая карточка
М. Дамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
35
Борис Ламберт
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
(К)
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Виллем II
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
34
Амин Лахкар
ЦП
22
Per van Loon
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
18
Тиго Ланд
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-3-2-1
1
Дидийон
35
Ламберт
6
Бехоунек
25
Тирпа
33
Сент-Джаго
21
Сигургейрссон
10
Мервелд
5
Босх
14
Сандра
7
Додеман
17
Ваэзен
4-2-3-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
17
Жуниор
22
Схаутен
25
Верман
20
Тил
10
Тилльман
5
Перишич
9
Пепи
6
Бехоунек
48
48
6
Бехоунек
21
Сигургейрссон
18
18
21
Сигургейрссон
7
Додеман
7
Ахмед
7
Ахмед
7
Додеман
5
Босх
44
Керер
44
Керер
5
Босх
17
Жуниор
2
Карсдорп
2
Карсдорп
17
Жуниор
20
Тил
34
Сайбари
34
Сайбари
20
Тил
10
Тилльман
70
Ланг
70
Ланг
10
Тилльман
25
Верман
21
Бабади
21
Бабади
25
Верман
5
Перишич
11
Бакайоко
11
Бакайоко
5
Перишич
Остались в запасе
Виллем II
ПСВ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
34
Амин Лахкар
ЦП
22
Per van Loon
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
34
Амин Лахкар
ЦП
22
Per van Loon
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Виллем II - ПСВ
1
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
11
Офсайды
3
0
Количество передач
269
778
Сейвы
1
0
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.57
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Koning Willem II Stadion, Tilburg
Посещаемость:
14000
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