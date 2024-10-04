Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Виллем II
Алмере Сити - Виллем II: обзор матча 04 октября 2024
Алмере Сити
04.10.2024, пятница, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
0 : 1
Завершен
Виллем II
78'
А. Абдирахман Ахмед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Виллем II
85'
Желтая карточка
Б. Ламберт
85'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
Р. Мервелд
Замена
K. Hansen
️️️️
А. Тахири
81'
Замена
Б. Гийом
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
81'
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Абдирахман Ахмед
Пас отдал
К. Ваэзен
Желтая карточка
В. Загаритис
75'
Замена
Д. Якобс
️️️️
T. Barbet
75'
74'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
С. Сандра
Замена
А. Карбонель
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
72'
Замена
Ф. Маттоир
️️️️
Ж. Кадиль
71'
56'
Желтая карточка
А. Лахкар
52'
Желтая карточка
М. Тирпа
46'
Замена
А. Абдирахман Ахмед
️️️️
Н. Додеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
27
Тома Робине
(К)
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
34
Амин Лахкар
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Алмере Сити
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Виллем II
35
Борис Ламберт
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
22
Per van Loon
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
3-5-1-1
25
Баккер
19
Загаритис
14
Висус
22
39
Ритместер ван де Камп
19
Хайе
8
Тахири
35
20
28
Кадиль
27
Робине
4-3-2-1
1
Дидийон
6
Бехоунек
25
Тирпа
18
33
Сент-Джаго
34
Лахкар
5
Босх
10
Мервелд
7
Додеман
14
Сандра
17
Ваэзен
22
3
Якобс
3
Якобс
22
35
6
Карбонель
6
Карбонель
35
8
Тахири
17
17
8
Тахири
39
Ритместер ван де Камп
9
Гийом
9
Гийом
39
Ритместер ван де Камп
28
Кадиль
24
Маттоир
24
Маттоир
28
Кадиль
10
Мервелд
35
Ламберт
35
Ламберт
10
Мервелд
7
Додеман
7
Ахмед
7
Ахмед
7
Додеман
14
Сандра
18
Бокила
18
Бокила
14
Сандра
Остались в запасе
Алмере Сити
Виллем II
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
22
Per van Loon
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
Остались в запасе
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
22
Per van Loon
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Алмере Сити - Виллем II
1
3
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
13
Офсайды
0
1
Количество передач
432
422
Сейвы
0
7
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.45
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Информация о матче
Главный судья:
Jannick van der Laan, Netherlands
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
Новости команд
Все
Алмере Сити
Виллем II
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
Прогноз на точный счeт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:00
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:14
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Спарта»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 13:01
«Алмере» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.5
2025.04.26 11:29
«Херенвен» – «Алмере»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1
2025.04.18 14:52
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+