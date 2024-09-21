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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Виллем II
Утрехт - Виллем II: обзор матча 21 сентября 2024
Утрехт
21.09.2024, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
3 : 2
Завершен
Виллем II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
18
Йенс Торнстра
ОП
27
Алонзо Энгванда
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
34
Амин Лахкар
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Утрехт
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
29
Оскар Фрауло
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Виллем II
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Баркас
34
Эль-Каруани
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
2
Хореманс
18
Торнстра
27
Энгванда
70
Боздоган
10
Катлин
10
Ромени
39
Огайо
3-4-2-1
1
Дидийон
33
Сент-Джаго
6
Бехоунек
25
Тирпа
34
Лахкар
5
Босх
21
Сигургейрссон
10
Мервелд
7
Додеман
14
Сандра
17
Ваэзен
Остались в запасе
Утрехт
Виллем II
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
29
Оскар Фрауло
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
1
Michael Brouwer
ВР
16
Tom de Graaff
ВР
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
29
Оскар Фрауло
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Остались в запасе
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Утрехт - Виллем II
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
5
13
Офсайды
3
0
Количество передач
415
351
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.36
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
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