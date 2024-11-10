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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Виллем II
АЗ Алкмаар - Виллем II: обзор матча 10 ноября 2024
АЗ Алкмаар
10.11.2024, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
1 : 2
Завершен
Виллем II
63'
М. Мердинк
37'
К. Ваэзен
41'
С. Сандра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Виллем II
90'
Замена
П. Йостен
️️️️
Р. Мервелд
88'
Замена
Н. Додеман
️️️️
Э. Керер
Замена
Д. Аддаи
️️️️
М. Лахдо
86'
81'
Замена
R. Nizet
️️️️
Р. Тоур Сигургейрссон
80'
Замена
А. Лахкар
️️️️
С. Сандра
80'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
К. Ваэзен
Замена
В. Гос
️️️️
А. Пенетра
75'
ГОЛ! 1:2!
М. Мердинк
Пас отдал
Д. Меллер Вольфе
63'
59'
Желтая карточка
Т. Дидийон
Замена
М. Мердинк
️️️️
Р. Даал
46'
Замена
К. Смит
️️️️
D. Kwakman
46'
Замена
Д. Меллер Вольфе
️️️️
М. де Вит
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
С. Сандра
Пас отдал
Э. Керер
37'
ГОЛ! 0:1!
К. Ваэзен
19'
Желтая карточка
Б. Ламберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
21
Dave Kwakman
ЦП
21
Свен Мейнанс
(К)
ПП
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
10
Кес Смит
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Виллем II
18
Rob Nizet
ЦЗ
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
34
Амин Лахкар
ЦП
22
Per van Loon
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
34
де Вит
5
Пенетра
23
Деккер
30
Касиус
6
Коопмейнерс
21
21
Мейнанс
15
Лахдо
19
Пэррот
11
Даал
4-3-1-2
1
Дидийон
33
Сент-Джаго
35
Ламберт
25
Тирпа
6
Бехоунек
21
Сигургейрссон
5
Босх
10
Мервелд
14
Сандра
44
Керер
17
Ваэзен
34
де Вит
3
Вольфе
3
Вольфе
34
де Вит
5
Пенетра
3
Гос
3
Гос
5
Пенетра
21
10
Смит
10
Смит
21
15
Лахдо
42
Аддаи
42
Аддаи
15
Лахдо
11
Даал
9
Мердинк
9
Мердинк
11
Даал
21
Сигургейрссон
18
18
21
Сигургейрссон
14
Сандра
34
Лахкар
34
Лахкар
14
Сандра
44
Керер
7
Додеман
7
Додеман
44
Керер
17
Ваэзен
18
Бокила
18
Бокила
17
Ваэзен
10
Мервелд
17
Йостен
17
Йостен
10
Мервелд
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Виллем II
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
Главный тренер
Мартен Мартенс
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
Остались в запасе
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча АЗ Алкмаар - Виллем II
2
Всего ударов по воротам
30
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
7
10
Офсайды
2
2
Количество передач
582
265
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
13
3
Блокированные удары
14
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
18
1
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.76
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
АФАС Штадион
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