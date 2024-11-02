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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Твенте
Виллем II - Твенте: обзор матча 02 ноября 2024
Виллем II
02.11.2024, суббота, 18:30
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
0 : 1
Завершен
Твенте
58'
С. Ламмерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - Твенте
Желтая карточка
Ж. Бокила
90'
Желтая карточка
Б. Ламберт
83'
Замена
R. Nizet
️️️️
Р. Тоур Сигургейрссон
83'
81'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
М. Влап
76'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
С. Ламмерс
76'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Д. Ротс
Замена
Ж. Бокила
️️️️
К. Ваэзен
72'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
А. Лахкар
71'
Замена
П. Йостен
️️️️
С. Сандра
71'
61'
Замена
М. ван Берген
️️️️
С. Лтайеф
58'
ГОЛ! 0:1!
С. Ламмерс
Пас отдал
С. Лтайеф
51'
Желтая карточка
Д. Ротс
Желтая карточка
Р. Тоур Сигургейрссон
48'
46'
Замена
Г. Лагербилке
️️️️
М. Хилгерс
Замена
Э. Керер
️️️️
А. Абдирахман Ахмед
33'
Желтая карточка
А. Абдирахман Ахмед
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
34
Амин Лахкар
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Твенте
1
Ларс Уннершталь
(К)
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
44
Юри Регер
ЦП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Виллем II
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3-4-2-1
1
Дидийон
25
Тирпа
6
Бехоунек
33
Сент-Джаго
21
Сигургейрссон
5
Босх
10
Мервелд
34
Лахкар
7
Ахмед
14
Сандра
17
Ваэзен
4-1-1-3-1
1
Уннершталь
28
ван Рой
2
Хилгерс
38
Брюнс
5
Салах-Эддин
6
Эйтинг
44
Регер
47
Лтайеф
14
Влап
11
Ротс
29
Ламмерс
21
Сигургейрссон
18
18
21
Сигургейрссон
34
Лахкар
35
Ламберт
35
Ламберт
34
Лахкар
7
Ахмед
44
Керер
44
Керер
7
Ахмед
14
Сандра
17
Йостен
17
Йостен
14
Сандра
17
Ваэзен
18
Бокила
18
Бокила
17
Ваэзен
2
Хилгерс
14
Лагербилке
14
Лагербилке
2
Хилгерс
29
Ламмерс
5
Куйперс
5
Куйперс
29
Ламмерс
14
Влап
41
Бесселинк
41
Бесселинк
14
Влап
47
Лтайеф
7
ван Берген
7
ван Берген
47
Лтайеф
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
Остались в запасе
Виллем II
Твенте
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Виллем II - Твенте
4
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
426
498
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.5
2.07
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Ingmar Oostrom, Netherlands
Стадион:
Koning Willem II Stadion, Tilburg
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