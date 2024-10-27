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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Виллем II
Аякс - Виллем II: обзор матча 27 октября 2024
Аякс
27.10.2024, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
1 : 0
Завершен
Виллем II
6'
Д. Классен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Виллем II
Замена
Й. Хато
️️️️
Д. Классен
84'
82'
Замена
M. Pivas
️️️️
А. Лахкар
Замена
М. Годтс
️️️️
Б. Тахирович
77'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Б. Траоре
77'
70'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
К. Ваэзен
70'
Замена
R. Nizet
️️️️
Р. Тоур Сигургейрссон
69'
Замена
А. Абдирахман Ахмед
️️️️
С. Сандра
Замена
Й. Шутало
️️️️
Д. Ругани
64'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
О. Вейндал
64'
Желтая карточка
А. Гаеи
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Классен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
18
Дэви Классен
(К)
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
34
Амин Лахкар
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Джей Гортер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Виллем II
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
48
Miodrag Pivas
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
22
Per van Loon
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
41
Maarten Schut
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Рамай
15
Бас
24
Ругани
22
Каплан
5
Вейндал
3
Гаеи
8
ван ден Бомен
4
Тахирович
18
Классен
11
Траоре
9
Бробби
4-4-1-1
1
Дидийон
33
Сент-Джаго
35
Ламберт
25
Тирпа
6
Бехоунек
5
Босх
34
Лахкар
10
Мервелд
21
Сигургейрссон
14
Сандра
17
Ваэзен
24
Ругани
6
Шутало
6
Шутало
24
Ругани
18
Классен
21
Хато
21
Хато
18
Классен
11
Траоре
14
Хендерсон
14
Хендерсон
11
Траоре
5
Вейндал
24
Тэйлор
24
Тэйлор
5
Вейндал
4
Тахирович
22
Годтс
22
Годтс
4
Тахирович
34
Лахкар
48
48
34
Лахкар
21
Сигургейрссон
18
18
21
Сигургейрссон
14
Сандра
7
Ахмед
7
Ахмед
14
Сандра
17
Ваэзен
18
Бокила
18
Бокила
17
Ваэзен
Остались в запасе
Аякс
Виллем II
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Джей Гортер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
41
Maarten Schut
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Джей Гортер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
41
Maarten Schut
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Аякс - Виллем II
1
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
711
471
Сейвы
2
5
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.4
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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