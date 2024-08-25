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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Виллем II
Хераклес - Виллем II: обзор матча 25 августа 2024
Хераклес
25.08.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
1 : 1
Завершен
Виллем II
33'
J. Talvitie
37'
Й. Босх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Виллем II
82'
Желтая карточка
А. Лахкар
79'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Н. Додеман
79'
Замена
V. Vermeulen
️️️️
К. Ваэзен
74'
Желтая карточка
Р. Тоур Сигургейрссон
Желтая карточка
М. Энгельс
71'
62'
Желтая карточка
Й. Босх
Замена
С. Схеперман
️️️️
Д. ван Кам
58'
Замена
С. Подгоряну
️️️️
B. Limbombe
58'
Желтая карточка
Р. Роскен
57'
37'
ГОЛ! 1:1!
Й. Босх
Пас отдал
К. Ваэзен
ГОЛ! 1:0!
J. Talvitie
Пас отдал
М. Энгельс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
35
Bryan Limbombe
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
7
Juho Talvitie
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
34
Амин Лахкар
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Хераклес
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
28
Giandro Sambo
ЦЗ
27
Jop Tijink
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
32
Сэм Схеперман
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
38
Tiago Codinha
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
Виллем II
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
4-1-1-4
1
де Кейзер
4
Мирани
18
Месик
22
'т Занд
2
Бенита
8
ван Кам
6
Де Керсмакер
35
7
12
Роскен
8
Энгельс
3-4-2-1
1
Дидийон
25
Тирпа
6
Бехоунек
33
Сент-Джаго
5
Босх
34
Лахкар
10
Мервелд
21
Сигургейрссон
7
Додеман
14
Сандра
17
Ваэзен
8
ван Кам
32
Схеперман
32
Схеперман
8
ван Кам
35
7
Подгоряну
7
Подгоряну
35
17
Ваэзен
20
20
17
Ваэзен
7
Додеман
18
Бокила
18
Бокила
7
Додеман
Остались в запасе
Хераклес
Виллем II
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
28
Giandro Sambo
ЦЗ
27
Jop Tijink
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
38
Tiago Codinha
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
28
Giandro Sambo
ЦЗ
27
Jop Tijink
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
38
Tiago Codinha
ЦП
Остались в запасе
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Хераклес - Виллем II
2
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
11
13
Офсайды
1
2
Количество передач
444
375
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.63
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Van de Graaf, Netherlands
Стадион:
Erve Asito, Almelo
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