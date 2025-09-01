Введите ваш ник на сайте
€ 2 млн

Войо Кулибали - трансферы

Сассуоло
26 мая 1999 (26)
#26 | Защитник
188 см
Мали | Франция
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.09.25 / 30.06.26
Лестер
Сассуоло
Аренда
15.01.25 / -
Парма
Лестер
3 млн €
30.08.21 / 15.01.25
Гавр
Парма
1,73 млн €
