Главная
Италия. Серия А
Команды
Сассуоло
Войо Кулибали
Трансферы
€ 2 млн
Войо Кулибали - трансферы
Сассуоло
26 мая 1999 (26)
#26 | Защитник
188 см
Мали | Франция
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.09.25 / 30.06.26
Лестер
Сассуоло
Аренда
15.01.25 / -
Парма
Лестер
3 млн €
30.08.21 / 15.01.25
Гавр
Парма
1,73 млн €
Главные новости
Гурцкая разнес директора «Спартака»: «Надо было выкинуть его»
21:35
«Манчестер Юнайтед» связывался с двумя бывшими тренерами
21:21
В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» или Абаскаль
21:14
3
Реакция Семшова на назначение Карседо в «Спартак»
21:09
Канчельскис ответил, готов ли он возглавить «Манчестер Юнайтед»
20:43
Форвард «Фенербахче» отказался от 2,3 миллиона в год от ЦСКА
19:55
1
Новые детали переговоров ЦСКА и «Локо» по Баринову
19:38
2
«МЮ» может вернуть бывшего тренера
18:52
3
Джорджевич: «Ощущение, что в России больше пьющих, чем в других странах»
18:35
18
Видео
Ведущая Okko, которую «все хотят трахнуть», искупалась в ледяной воде
18:25
18
Все новости
