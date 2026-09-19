Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2026/2027 Англия. Первая лига 2026/2027 Италия. Серия А 2025/2026 Кубок африканских наций 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023