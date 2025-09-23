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Бразилия. Серия А
Команды
Васко да Гама
Роберт Ренан
Новости
€ 10 млн
Роберт Ренан - новости
Васко да Гама
11 октября 2003 (22), Бразилиа
#30 | Защитник
186 см
Бразилия
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«Зенит» объявил решение по Роберту Ренану
30 июня
2
Бразильский клуб продлит аренду защитника «Зенита»
2 июня
4
Защитник «Зенита» получил сотрясение мозга в Бразилии
2025.09.23 21:35
«Зенит» выкупил дополнительные права на двух бразильцев за 6,3 миллиона
2025.09.01 18:00
6
«Зенит» объявил об уходе Ренана в бразильский клуб
2025.08.25 18:26
17
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
2025.08.21 21:59
1
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
2025.08.21 20:32
1
В «Зените» подтвердили переговоры с «Васко да Гама» об аренде защитника
2025.08.20 20:08
2
Медведев высказался о возможном уходе защитника «Зенита»
2025.08.07 10:19
4
«Зенит» может перехватить Гонсалвеша у ЦСКА
2025.08.03 13:25
3
Семак сообщил, что три игрока «Зенита» ищут новые команды
2025.08.01 18:18
9
Защитник «Зенита» может перейти в клуб АПЛ
2025.08.01 14:14
2
Семак высказался о возможной продаже Энрике, Кассьерры и Нино
2025.08.01 13:29
4
Защитник «Зенита» ждет предложений из Европы
2025.08.01 07:50
3
«Бешикташ» может потратить 15 миллионов на защитника «Зенита»
2025.07.30 18:41
5
Агент назвал игрока, развитию которого помешал переход в «Зенит»
2025.07.14 19:32
2
«Зенит» может продать защитника в саудовский клуб
2025.07.13 11:01
14
В «Зените» прояснили будущее Роберта Ренана
2025.07.12 08:16
13
«Зенит» ведет переговоры о продаже игрока в клуб АПЛ
2025.06.07 21:43
3
«Зенит» получил предложение о продаже бразильского защитника
2025.02.23 11:13
8
Фото
«Зенит» отпустил своего игрока в Саудовскую Аравию
2024.09.03 10:15
3
«Зенит» досрочно прервал аренду Ренана в «Интернасьонале»
2024.09.03 00:41
11
«Интернасьонал» отстранил принадлежащего «Зениту» Ренана – известна причина
2024.09.02 11:41
6
«Бешикташ» начал переговоры с «Зенитом» по Ренану
2024.07.31 11:30
6
Французский клуб заинтересован в покупке защитника «Зенита»
2024.07.25 21:11
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«Интер» не устроила трансферная цена защитника «Зенита»
2024.07.24 13:17
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«Интер» заинтересован в защитнике «Зенита»
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«Порту» заинтересован в защитнике «Зенита»
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Аршавин высказался о перспективах Педро и проблемах Ренана
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В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
2024.03.29 21:51
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