Защитник «Зенита» может перейти в клуб АПЛ

Стало известно, почему Роберт Ренан отказался возвращаться в Бразилию, сорвав свой переход из «Зенита» в «Баию».

У 21-летнего защитника появился вариант с трудоустройством в «Вулверхэмптоне».

Команду АПЛ тренирует Витор Перейра, который знаком с Ренаном по совместной работе в «Коринтиансе».