Защитник «Зенита» может перейти в клуб АПЛ

Стало известно, почему Роберт Ренан отказался возвращаться в Бразилию, сорвав свой переход из «Зенита» в «Баию».
У 21-летнего защитника появился вариант с трудоустройством в «Вулверхэмптоне».
Команду АПЛ тренирует Витор Перейра, который знаком с Ренаном по совместной работе в «Коринтиансе».
- Сообщалось, что «Зенит» оценивает игрока в 15 миллионов евро.
- Ренаном также интересуется «Бешикташ».
- Этим летом он вернулся из аренды в саудовском «Аль-Шабабе».
- Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: твиттер журналиста Андре Эрнана