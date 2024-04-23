Аршавин высказался о перспективах Педро и проблемах Ренана

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил талант нападающего команды Педро и сказал, что случилось с защитником Робертом Ренаном.
«У «Зенита» всегда хорошие трансферы. И клуб в принципе хорошо работает с иностранцами. Педро – талант. Он очень сильный. Думаю, если уедет, то за дорого. Не как Ренан. Если честно, думал, что и он уедет за дорого. У него хорошие данные. Что случилось с ним? Могу связать это только с психологией», – сказал Аршавин.
- 18-летний Педро стал игроком «Зенита» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро.
- В текущем сезоне Педро сыграл за клуб 8 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.
- 20-летний Роберт Ренан провел за «Зенит» в нынешнем сезоне 8 игр, а зимой был отдан в аренду в «Интернасьонал».