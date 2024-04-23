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    • Аршавин высказался о перспективах Педро и проблемах Ренана

    Аршавин высказался о перспективах Педро и проблемах Ренана

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил талант нападающего команды Педро и сказал, что случилось с защитником Робертом Ренаном.

    «У «Зенита» всегда хорошие трансферы. И клуб в принципе хорошо работает с иностранцами. Педро – талант. Он очень сильный. Думаю, если уедет, то за дорого. Не как Ренан. Если честно, думал, что и он уедет за дорого. У него хорошие данные. Что случилось с ним? Могу связать это только с психологией», – сказал Аршавин.

    • 18-летний Педро стал игроком «Зенита» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Педро сыграл за клуб 8 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.
    • 20-летний Роберт Ренан провел за «Зенит» в нынешнем сезоне 8 игр, а зимой был отдан в аренду в «Интернасьонал».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1713865564
    "Что случилось с ним? Могу связать это только с психологией" Это ты про себя и свою беспардонную болтовню))) Мальчик сделал пару обводок и забил хороший гол, и немытые под предводительством чердака и срач тв тут как тут превозносят парня до небес. Что он такого сделал в последующих играх?
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