Аршавин высказался о перспективах Педро и проблемах Ренана

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил талант нападающего команды Педро и сказал, что случилось с защитником Робертом Ренаном.

«У «Зенита» всегда хорошие трансферы. И клуб в принципе хорошо работает с иностранцами. Педро – талант. Он очень сильный. Думаю, если уедет, то за дорого. Не как Ренан. Если честно, думал, что и он уедет за дорого. У него хорошие данные. Что случилось с ним? Могу связать это только с психологией», – сказал Аршавин.