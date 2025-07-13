«Зенит» может продать защитника в саудовский клуб

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может вернуться в «Аль-Шабаб». В прошлом сезоне он выступал за саудовский клуб на правах аренды.
Руководство «Аль-Шабаба» готово рассмотреть полноценный трансфер игрока, если новый главный тренер команды Иманол Альгуасиль обозначит конкретный интерес к бразильцу.
- Контракт 21-летнего Ренана с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Ренан провел за саудовский клуб 35 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: Legalbet