«Зенит» может продать защитника в саудовский клуб

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может вернуться в «Аль-Шабаб». В прошлом сезоне он выступал за саудовский клуб на правах аренды.

Руководство «Аль-Шабаба» готово рассмотреть полноценный трансфер игрока, если новый главный тренер команды Иманол Альгуасиль обозначит конкретный интерес к бразильцу.