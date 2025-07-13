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«Зенит» может продать защитника в саудовский клуб

Сегодня, 11:01
5

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может вернуться в «Аль-Шабаб». В прошлом сезоне он выступал за саудовский клуб на правах аренды.

Руководство «Аль-Шабаба» готово рассмотреть полноценный трансфер игрока, если новый главный тренер команды Иманол Альгуасиль обозначит конкретный интерес к бразильцу.

  • Контракт 21-летнего Ренана с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне Ренан провел за саудовский клуб 35 матчей, сделал 3 ассиста.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Зенит Ренан Роберт
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Комментарии (5)
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Дубина
1752394757
Баклажаны скажут опять в плюсе 30 лям)) ЗПРФ!!!
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BarStep
1752395125
Я бы себе оставил. Повзрослел, набрался практики..
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Semenycch
1752398256
Пусть покапают, вопрос только в цене!
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