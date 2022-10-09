Роберт Ренан - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Ренан
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бразилиа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Ренан
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бразилиа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.11.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|06.11.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|81'
|03.11.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.10.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|23.10.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.10.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|19.09.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|25.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|02.07.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|88'
|26.06.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)