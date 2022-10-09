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    Роберт Ренан - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Роберт
    Фамилия Ренан
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Родной город Бразилиа
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 октября 2003 (19 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    25.02.2023 Был в запасе Волга 0:3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.11.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    06.11.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Сеара (Форталеза)
    81'
    03.11.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    30.10.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    27.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.10.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    29.09.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    19.09.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    04.09.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    14.08.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    07.08.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    31.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    25.07.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    17.07.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    02.07.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    88'
    26.06.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    19.06.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
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