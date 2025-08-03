«Зенит» может перехватить Гонсалвеша у ЦСКА

«Зенит» открыт для возможного обмена защитника Роберта Ренана на правого вингера «Фламенго» Матеуса Гонсалвеша. Представители бразильского клуба пока отрицают наличие подобных предложений.
Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к покупке Гонсалвеша. В этом году 19-летний футболист провел за «Фламенго» 15 матчей, забил 2 гола.
Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Контракт бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитан до 31 декабря 2027 года.
- Соглашение 21-летнего Ренана с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Ренан играл за «Аль-Шабаб» на правах аренды, провел 35 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: страница Pablo Rua в соцсети X