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«Зенит» может перехватить Гонсалвеша у ЦСКА

Сегодня, 13:25
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«Зенит» открыт для возможного обмена защитника Роберта Ренана на правого вингера «Фламенго» Матеуса Гонсалвеша. Представители бразильского клуба пока отрицают наличие подобных предложений.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к покупке Гонсалвеша. В этом году 19-летний футболист провел за «Фламенго» 15 матчей, забил 2 гола.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Контракт бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитан до 31 декабря 2027 года.

  • Соглашение 21-летнего Ренана с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне Ренан играл за «Аль-Шабаб» на правах аренды, провел 35 матчей, сделал 3 ассиста.

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Источник: страница Pablo Rua в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Аль-Шабаб Зенит ЦСКА Ренан Роберт Гонсалвеш Матеус
Комментарии (1)
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Garrincha58
1754216985
5 лямов это слишком дёшево для Зенита они привыкли по двадцать и более приобретать
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