«Зенит» может перехватить Гонсалвеша у ЦСКА

«Зенит» открыт для возможного обмена защитника Роберта Ренана на правого вингера «Фламенго» Матеуса Гонсалвеша. Представители бразильского клуба пока отрицают наличие подобных предложений.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к покупке Гонсалвеша. В этом году 19-летний футболист провел за «Фламенго» 15 матчей, забил 2 гола.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Контракт бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитан до 31 декабря 2027 года.