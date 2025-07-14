Агент назвал игрока, развитию которого помешал переход в «Зенит»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о вероятном уходе защитника Роберта Ренана из «Зенита».

– Он, несомненно, талантливый игрок, я, к сожалению, сейчас не располагаю информацией о развитии его карьеры после «Зенита».

– Есть ли у вас сожаления, что Ренан так и не смог закрепиться в европейском чемпионате?

– Это всегда очень субъективно. Все зависит от выбора клуба. Я думаю, что ему все-таки помешал раскрыться переход в «Зенит».

– Как вы думаете, сможет ли Роберт прогрессировать в дальнейшем?

– Его возраст не столь велик, поэтому, теоретически, да, конечно, у него есть все шансы.