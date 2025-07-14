Агент назвал игрока, развитию которого помешал переход в «Зенит»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о вероятном уходе защитника Роберта Ренана из «Зенита».
– Он, несомненно, талантливый игрок, я, к сожалению, сейчас не располагаю информацией о развитии его карьеры после «Зенита».
– Есть ли у вас сожаления, что Ренан так и не смог закрепиться в европейском чемпионате?
– Это всегда очень субъективно. Все зависит от выбора клуба. Я думаю, что ему все-таки помешал раскрыться переход в «Зенит».
– Как вы думаете, сможет ли Роберт прогрессировать в дальнейшем?
– Его возраст не столь велик, поэтому, теоретически, да, конечно, у него есть все шансы.
- Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что Ренан продолжит карьеру в другом клубе.
- Контракт 21-летнего бразильца с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Ренан выступал за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды, провел 35 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: «Спорт день за днём»