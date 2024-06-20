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    «Порту» заинтересован в защитнике «Зенита»

    «Порту» рассматривает вариант с переходом защитника Роберта Ренана, принадлежащего «Зениту», сообщает UOL. Португальский клуб хочет взять футболиста в годичную аренду с правом дальнейшего выкупа.

    20-летний футболист с января выступает на правах аренды за «Интернасьонал». Ее срок рассчитан на год.

    «Зенит» хочет получить за Ренана 15 миллионов евро в случае выкупа игрока. Предполагается, что определенную сумму также получит «Интернасьонал».

    • В этом году Ренан провел за бразильский клуб 21 матч и отметился 2 передачами.
    • За «Зенит» футболист провел в общей сложности 18 игр в 2023 году.

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    Источник: UOL

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