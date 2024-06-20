«Порту» заинтересован в защитнике «Зенита»

«Порту» рассматривает вариант с переходом защитника Роберта Ренана, принадлежащего «Зениту», сообщает UOL. Португальский клуб хочет взять футболиста в годичную аренду с правом дальнейшего выкупа.

20-летний футболист с января выступает на правах аренды за «Интернасьонал». Ее срок рассчитан на год.

«Зенит» хочет получить за Ренана 15 миллионов евро в случае выкупа игрока. Предполагается, что определенную сумму также получит «Интернасьонал».