Константинос Провидакис - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Провидакис
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ираклион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Провидакис
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ираклион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.12.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|08.11.2022
|87' -90'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|24.10.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|01.10.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|12.09.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|03.09.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|27.08.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|20.08.2022
|1' -58'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)