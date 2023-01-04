Пичу Атьенца - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Пичу
|Фамилия
|Атьенца
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1990 (33 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Пичу
|Фамилия
|Атьенца
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1990 (33 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Астерас
|1:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|49'
|25.02.2023
|1' - 90'
|АЕК
|2:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|1:1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 23 тур
|28'
|13.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|14
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|49'
|25.02.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|18.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|28'
|13.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|90'
|05.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|36'
|30.01.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|21.01.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|15.01.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|5:0
|Астерас (Триполис)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|31.10.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|23.10.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|16.10.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|11.09.2022
|1' -63'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|03.09.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|29.08.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|19.08.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)