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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Астерас
Панатинаикос - Астерас: обзор матча 21 января 2024
Панатинаикос
21.01.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Астерас
50'
А. Канталапьерда
74'
Т. Едвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Астерас
Желтая карточка
А. Канталапьерда
89'
87'
Желтая карточка
Х. Регис
86'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Д. Хухумис
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Г. Вагианнидис
86'
Замена
С. Акайдын
️️️️
Р. Перес
86'
Замена
Зека
️️️️
Бернард
86'
79'
Желтая карточка
В. Манцис
ГОЛ! 2:0!
Т. Едвай
Пас отдал
А. Канталапьерда
74'
73'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Н. Кальцас
72'
Замена
Е. Яблонский
️️️️
Х. Мунафо
Замена
Э. Цокай
️️️️
А. Шпорар
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Канталапьерда
Пас отдал
Д. Мансини
50'
46'
Замена
Х. Регис
️️️️
Сито
44'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Б. Вербич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
21
Рубен Перес
(К)
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Астерас
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
8
Хуан Мунафо
(К)
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
Астерас
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
16
Шон Госс
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
4-1-1-3-1
12
Лодыгин
37
Младенович
13
Вагианнидис
4
Едвай
27
Коцирас
15
Арао
21
Перес
11
Бернард
7
Вербич
7
Мансини
99
Шпорар
3-2-1-2-2
1
87
Жуканович
69
Алагбе
22
Гарсия
22
3
Хухумис
8
Мунафо
90
Сурлис
40
Сито
20
Кальцас
14
Манцис
21
Перес
4
Акайдын
4
Акайдын
21
Перес
99
Шпорар
6
Цокай
6
Цокай
99
Шпорар
11
Бернард
6
Зека
6
Зека
11
Бернард
13
Вагианнидис
18
Лимниос
18
Лимниос
13
Вагианнидис
7
Вербич
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
7
Вербич
3
Хухумис
24
Альварес
24
Альварес
3
Хухумис
8
Мунафо
14
Яблонский
14
Яблонский
8
Мунафо
20
Кальцас
7
Бартоло
7
Бартоло
20
Кальцас
40
Сито
20
Регис
20
Регис
40
Сито
Остались в запасе
Панатинаикос
Астерас
23
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
Главный тренер
Милан Раставац
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
Остались в запасе
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Милан Раставац
Статистика матча Панатинаикос - Астерас
1
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
11
9
Офсайды
1
1
Количество передач
553
375
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Апостолос Николаидис
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