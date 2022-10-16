Асьер Бенито - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Асьер
|Фамилия
|Бенито
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Асьер
|Фамилия
|Бенито
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|13
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2023
|90' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|30.01.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|21.01.2023
|90' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|21.12.2022
|1' -46'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Волос (Волос)
|14.11.2022
|1' -70'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|09.11.2022
|57' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|06.11.2022
|84' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|31.10.2022
|46' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|23.10.2022
|82' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|18.09.2022
|1' -59'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|11.09.2022
|63' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|03.09.2022
|1' -46'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|29.08.2022
|46' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|19.08.2022
|1' -61'
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)
|28'