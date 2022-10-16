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    Асьер Бенито - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Асьер
    Фамилия Бенито
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 13 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2023 90' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    30.01.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    21.01.2023 90' -90' ОФИ (Ираклион) 1:0 Астерас (Триполис)
    21.12.2022 1' -46' Астерас (Триполис) 0:0 Волос (Волос)
    14.11.2022 1' -70' Астерас (Триполис) 1:0 Ионикос (Никея)
    09.11.2022 57' -90' Атромитос (Перистери) 2:0 Астерас (Триполис)
    06.11.2022 84' -90' Астерас (Триполис) 1:1 АЕК (Афины)
    31.10.2022 46' -90' ПАС (Яннина) 2:1 Астерас (Триполис)
    23.10.2022 82' -90' ПАОК (Салоники) 2:2 Астерас (Триполис)
    16.10.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    09.10.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:0 Астерас (Триполис)
    02.10.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    18.09.2022 1' -59' Левадиакос (Левадия) 1:1 Астерас (Триполис)
    11.09.2022 63' -90' Астерас (Триполис) 0:2 Арис (Салоники)
    03.09.2022 1' -46' ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Астерас (Триполис)
    29.08.2022 46' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    19.08.2022 1' -61' Волос (Волос) 3:3 Астерас (Триполис)
    28'
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