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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Астерас
Атромитос - Астерас: обзор матча 09 ноября 2022
Атромитос
09.11.2022, среда, 19:00
Греция. Суперлига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Астерас
9'
Д. Хацисаяс
12'
В. Кьяртанссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Астерас
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Д. Ротариу
77'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
А. Кюн
77'
71'
Желтая карточка
В. Иглесиас
68'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Х. Мунафо
68'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Х. Тасулис
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
Э. Гонсалес
68'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Кьяртанссон
68'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
62'
57'
Замена
А. Бенито
️️️️
Х. Барралес
48'
Желтая карточка
Х. Мунафо
46'
Замена
Д. Кармона
️️️️
М. Гардавски
ГОЛ! 2:0!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
Г. Робай
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хацисаяс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Эдер Гонсалес
ОП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
23
Адриан Риера
ПВ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Астерас
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
27
Giorgos Prountzos
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
2-1-2-1-5
5
Хацисаяс
28
Кечрида
10
Гонсалес
30
Кюн
3
Эрлингмарк
7
Ротариу
9
Кьяртанссон
24
3
Атанасиу
9
Робай
1
Янниотис
1-4-3-2
1
Пападопулос
87
Жуканович
3
Тасулис
8
Мунафо
17
Иглесиас
25
Гардавски
23
Риера
20
Регис
40
Сито
9
Барралес
19
Кастаньо
30
Кюн
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
30
Кюн
10
Гонсалес
88
Айкономидис
88
Айкономидис
10
Гонсалес
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
7
Ротариу
14
Клонаридис
14
Клонаридис
7
Ротариу
3
Тасулис
24
Альварес
24
Альварес
3
Тасулис
25
Гардавски
2
Кармона
2
Кармона
25
Гардавски
8
Мунафо
18
Бертольо
18
Бертольо
8
Мунафо
9
Барралес
22
Бенито
22
Бенито
9
Барралес
Остались в запасе
Атромитос
Астерас
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
27
Giorgos Prountzos
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Остались в запасе
27
Giorgos Prountzos
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Атромитос - Астерас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
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