Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Арис
Астерас - Арис: обзор матча 11 сентября 2022
Астерас
11.09.2022, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Арис
20'
А. Грэй
60'
С. М'Баката
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Арис
86'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Д. Мансини
78'
Замена
М. Персман
️️️️
А. Грэй
77'
Красная карточка
М. Гарсия
71'
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Ш. Дукур
70'
Замена
Л. Пальма
️️️️
М. Гарсия
69'
Замена
П. Шейх
️️️️
Х. Итурбе
Замена
А. Бенито
️️️️
Х. Барралес
63'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Ф. Бертольо
63'
Замена
Э. Жуканович
️️️️
П. Атьенца
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
С. М'Баката
55'
Желтая карточка
Я. Брабец
Замена
Л. Тилика
️️️️
М. Гардавски
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Пас отдал
Д. Мансини
10'
Желтая карточка
Фабиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
18
Матео Гарсия
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
7
Лео Тилика
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Арис
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
2-4-1-4
24
Альварес
2
Кармона
25
Гардавски
28
Домингес
18
Бертольо
27
Станко
23
Риера
99
Цифцис
9
Барралес
19
Кастаньо
18
Атьенца
3-1-1-3-2
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
18
Мазику
8
Дукур
18
Гарсия
7
Мансини
5
Гарсия
11
Итурбе
22
М'Баката
45
Грэй
18
Атьенца
87
Жуканович
87
Жуканович
18
Атьенца
18
Бертольо
7
Бартоло
7
Бартоло
18
Бертольо
25
Гардавски
7
Тилика
7
Тилика
25
Гардавски
9
Барралес
22
Бенито
22
Бенито
9
Барралес
8
Дукур
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
8
Дукур
45
Грэй
43
Персман
43
Персман
45
Грэй
7
Мансини
28
Одубайо
28
Одубайо
7
Мансини
11
Итурбе
24
Шейх
24
Шейх
11
Итурбе
5
Гарсия
77
Пальма
77
Пальма
5
Гарсия
Остались в запасе
Астерас
Арис
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
64
Рафаэл Камашу
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
Остались в запасе
64
Рафаэл Камашу
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Астерас - Арис
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
Новости команд
Все
Астерас
Арис
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+