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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - АЕК
Астерас - АЕК: обзор матча 06 ноября 2022
Астерас
06.11.2022, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
АЕК
58'
Х. Регис
52'
Н. Амрабат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - АЕК
Замена
Х. Домингес
️️️️
Х. Регис
90'
+5
Замена
А. Бенито
️️️️
А. Риера
84'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Х. Барралес
84'
80'
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Шиманьски
80'
Замена
П. Манталос
️️️️
М. Мохаммади
76'
Желтая карточка
С. Араухо
Замена
Л. Тилика
️️️️
Сито
75'
73'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
Желтая карточка
Х. Мунафо
71'
Желтая карточка
В. Иглесиас
69'
ГОЛ! 1:1!
Х. Регис
Пас отдал
Д. Кармона
58'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Амрабат
Желтая карточка
Сито
50'
Желтая карточка
А. Риера
50'
46'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
О. Пинеда
Желтая карточка
Х. Барралес
28'
20'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
20
Хеск Регис
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Астерас
24
Федерико Альварес
ЛЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
27
Giorgos Prountzos
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
2-3-2-3
1
Пападопулос
2
Кармона
87
Жуканович
3
Тасулис
17
Иглесиас
8
Мунафо
23
Риера
20
Регис
19
Кастаньо
40
Сито
9
Барралес
4-2-2-2
33
Атанасиадис
24
Митоглу
33
Цавеллас
5
Мохаммади
12
Рота
4
Шиманьски
17
Элиассон
8
Гачинович
25
Пинеда
21
Араухо
99
Гарсия
9
Барралес
24
Альварес
24
Альварес
9
Барралес
20
Регис
28
Домингес
28
Домингес
20
Регис
23
Риера
22
Бенито
22
Бенито
23
Риера
40
Сито
7
Тилика
7
Тилика
40
Сито
4
Шиманьски
7
Цубер
7
Цубер
4
Шиманьски
25
Пинеда
16
Йонссон
16
Йонссон
25
Пинеда
5
Мохаммади
20
Манталос
20
Манталос
5
Мохаммади
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
Остались в запасе
Астерас
АЕК
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
27
Giorgos Prountzos
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
27
Giorgos Prountzos
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Астерас - АЕК
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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