Богдан Порох - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Порох
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Порох
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)