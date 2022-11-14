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    Богдан Порох - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Богдан
    Отчество Валентинович
    Фамилия Порох
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 августа 2000 (22 года)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2022 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:0 Металлист (Харьков)
    14.11.2022 1' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
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