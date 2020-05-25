Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Нагиев - статистика

Завершил карьеру
27 ноября 1995 (30), Белая Церковь
#33 | Защитник
176 см
Азербайджан
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оболонь
20
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь
0 : 3
25.05.2024
Александрия
62' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Ворскла
3 : 1
19.05.2024
Оболонь
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Оболонь
0 : 0
11.05.2024
Рух
84' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
1 : 0
04.05.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Заря
0 : 0
28.04.2024
Оболонь
72' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Харьков
1 : 1
22.04.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Александрия
2 : 2
17.04.2024
Оболонь
1' - 61'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
13.04.2024
Минай
1' - 59'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
3 : 0
06.04.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Оболонь
0 : 3
30.03.2024
Шахтер
80' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Оболонь
1 : 0
16.03.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Кривбасс
1 : 0
09.03.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Оболонь
0 : 1
03.03.2024
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 1
26.02.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К
2 : 0
11.12.2023
Оболонь
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Колос
0 : 0
02.12.2023
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 1
11.11.2023
Ворскла
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
2 : 2
06.11.2023
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
ЛНЗ
3 : 0
29.10.2023
Оболонь
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Оболонь
2 : 4
20.10.2023
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Оболонь
1 : 0
08.10.2023
Харьков
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Минай
0 : 1
01.10.2023
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Оболонь
0 : 0
22.09.2023
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
1 : 0
16.09.2023
Оболонь
89' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Полесье
2 : 0
02.09.2023
Оболонь
1' - 78'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Днепр-1
1 : 2
20.08.2023
Оболонь
1' - 61'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Оболонь
2 : 4
04.08.2023
Динамо К
85' - 90'
Главные новости
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
2
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
9
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
6
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+