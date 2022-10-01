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    Дмитрий Нагиев - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Русланович
    Фамилия Нагиев
    Команда Ингулец
    Состав Основной
    Родной город Белая Церковь
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 52' Динамо 0:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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